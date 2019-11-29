شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصورة التي هزت مواقع التواصل الإجتماعي .. سبب الحرب في اليمن "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي صورة لطفل يمني يعاني من سوء التغذية وأصبح أشبة بهيكل عظمي . وفي الصورة يظهر الطفل وهو يحمل كسرة خبز قيل انه من سكان الحديدة. جديد "الخليج 365" Advertisements وقال الناشطون في تغريداتهمآ هذا سبب الحرب ويكفي اليمنيين ما سببته لهم وهمذا يعيش اليمنيين اوضاع مأساوية . وأكد آخرون ان الحرب جعلت معظم الأسر اليمنية مصابة بسوء تغذية نتيجة إنقطاع الرواتب وغياب سوق العمل. وكان ناشطون فد تداولوا صوراً لمرضى حمى الضنك في الحديدة وهم على الرصيف يتناولون قرب سوائل وريدية.

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