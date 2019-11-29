شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : لأول مرة في تاريخ المغتربين..مغترب يمني يرفض الخنوع والاستسلام ويقدم على عمل شجاع رفع به رأس كل يمني وكاميرة محترف تلتقط الموقف النادر وتنشره ( فيديو ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زيارة سرية غير معلنة الي الرياض .. قطر تقدم عرضا مفاجئا للرياض لإنهاء الحصار .. ما هو؟ عاجل : فضيحة جديدة تهز الكويت بكاملها شاهد : فتاة السعودية حسناء تكتب على جسدها رسالة صادمة لولي العهد السعودي .. وهذا نص ماورد فيها عاجل واخيرآ : أمير قطر يصعق الامارات ويقدم للملك سلمان عرض مغري تسيل له اللعاب ولا يمكن رفضه سيقلب الوضع في اليمن راسا على عقب من الشمال الي الجنوب

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