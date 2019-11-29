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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو كيف باغت ولي العهد السعودي نظيره الاماراتي وكل حكام الامارات بخطوة شجاعة ونادرة لم يسبقه اليها اي مسؤول خليجي او عربي او حتى اجنبي ( فيديو)

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