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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل يفي المطري بوعده ويثلج صدور 25 مليون يمني ..مباراة اليمن وقطر مساء اليوم والخاسر سيخرج مباشرة من المنافسة ( موعد المباراة + القنوات الناقلة مجانا )

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