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صنعاء - ياسمين الخيامي - مباشر من محلات الصرافة..الريال اليمني يستعيد عافيته ويوقف ارتفاع الريال السعودي والدولار ( اخر اسعار العملات عصر اليوم الجمعة 29 فبراير 2019)

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