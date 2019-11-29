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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأصبحي يبحث مسؤول مغربي تطورات الأوضاع في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019
بحث سفير بلادنا لدى المملكة المغربية عزالدين الاصبحي ،اليوم ، مع مدير الدائرة العربية في وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي المغربية فؤاد اخريف ،تطورات الأوضاع في بلادنا.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد استعرض السفير الاصبحي ما قامت به السلطات الإيرانية من خرق القانون الدولي والعلاقات الدولية والاعتداء على مقر البعثه اليمنية في طهران وتسليمها لممثلي ميليشيا الحوثي والاعتراف بمندوب الميليشيا كسفير في سابقه تخرق اتفاقات فيينا للعلاقات الدولية .
وأشار الى الاعتداءات المتكررة من قبل ميليشيا الحوثي على مقرات الفريق الحكومي المسؤول عن تنفيذ اتفاق السويد في محافظة الحديد ،وتعنت الحوثي في السماح للفرق الفنية بإصلاح وصيانة خزان نفط صافر والذي قد يتسبب في كارثة بيئية.
من جانبه جدد المسؤول المغربي ،دعم بلاده الكامل للشرعية في اليمن وضرورة استعادة مؤسسات الدولة ،والعمل على ترسيخ الإستقرار وتحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الاساسية..مؤكداً ان استقرار اليمن ووحدته ضرورة لاستقرار المنطقة.
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