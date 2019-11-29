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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. أهم ما تناوله اجتماع ثنائي بين الفريق الحكومي ولجنة إعادة الإنتشار في عدن حول الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019
عدن الحديدة - الخليج 365
عُقِد مساء أمس الخميس في العاصمة عدن إجتماعاً ثنائياً بين الفريق الحكومي لإعادة الإنتشار مع فريق إعادة الإنتشار الأممي برئاسة الجنرال الهندي أبهجيت جوها.
وشدد الفريق الحكومي على ضرورة فتح المعابر الإنسانية لحركة المواطنين وإسعاف المرضى وتمرير المساعدات الإغاثية في مناطق محافظة الحديدة.
كما تم الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من اعادة الانتشار كما هو مفوهم إعادة الإنتشار المتفق عليه وهو إنساحب المليشيات الأحادي من المواني ومدينة الحديدة.
كما تم مناقشة الخروقات الحوثية الجسيمة التي صعدت المليشيات من وتيرتها مؤخراً، ودعت لجنة إعادة الإنتشار إلى ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.
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