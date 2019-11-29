شاهد فيديو.. مغترب يمني يقتل لص ضمن عصابة حاولوا السطو على محلة التجاري "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - تمكن مغترب يمني من قتل لص أمريكي ضمن عصابة حاولوا السطو على محلة التجاري في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. ونشرت قناة المغترب اليمني في أمريكا فيديو ـ رصده محرر "يمن الغد" ويعيد نشره ـ ونقلت القناة "أن الشاب اليمني علاء أحمد طاهر العودي قتل لص من ذوات البشرة السوداء دفاعا عن النفس بعد محاولة الص القيام بالسطو على محلة التجاري". جديد "الخليج 365" Advertisements

وأضافت "أن العودي فوجئ بهجوم ثلاثة لصوص على محلة التجاري بمدينة بيكسفلد بولاية كيلفورنيا الأمريكية محاولين السطوا عليه بالقوة". وقالت أيضا "أن الصوص استخدموا أسلحة نارية في عملية الهجوم على المحل التجاري وهو ما دفع العودي للدفاع عن نفسه بالمسدس الذي يحتفظ به في محله التجاري للدفاع عن نفسه، واطلق النار على أحد اللصوص مما أدى الى اصابته وفرار بقية العصابة واسحبوا معهم صديقهم المصاب لكنه توفى لاحقا متأثرا بالاصابة.

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