شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوزت الملك سلمان.. بن زايد يستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأغنية سياسية شهيرة.. شاهد ماهي؟... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دوت معزوفة “أنت ملك” داخل قصر الوطن في أبوظبي ابتهاجًا بوصول الأمير محمد بن سلمان . وتأتي الأغنية ، كرسالة سياسية باحتفاء الإمارات بمحمد بن سلمان كملك قادم للمملكة. جاء ذلك ضمن استعدادات الإمارات لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، كما ظهرت صور ولي العهد أمس على أبراج أبو ظبي بالإضافة لعبارات الترحيب . جديد "الخليج 365" Advertisements وكان الديوان الملكي امس الأربعاء، أعلن مغادرة الأمير محمد بن سلمان، للقيام بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. والتقى بن سلمان خلالها بقيادات الامارات وعددٍ من المسؤولين، ويترأس بن سلمان الجانب السعودي في الاجتمطاع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجاوزت الملك سلمان.. بن زايد يستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأغنية سياسية شهيرة.. شاهد ماهي؟... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.