شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العشبة والشجرة التي تتواجد في اليمن وتعد بمثابة صيدلية متكاملة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شجرة "السَنَهْ" كما يطلق عليها أهالي المناطق الريفية بالمخا وغيرها من المناطق الأخرى، هي من الأشجار العجيبة بالنظر إلى امتلاكها عدداً من الخصائص الطبية.

وتعد السنة من الأشجار قصيرة الساق متعددة الأفرع، وتنمو في عدد من البلدات الريفية اليمنية، وفي المخا يكثر نموها في مناطق الأودية المنحدرة من الجبال الشرقية مع موسم هطول الأمطار.

جديد "الخليج 365"

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استخدمت قديماً عندما كانت الأدوية الصيدلانية غير متوافرة في معالجة الجروح وكمعقم لها، ومسكن للألم، وخافضة للحمى، وملين لمن يعاني من اﻹمساك أو يشكون من صعوبة في الهضم إلى حد أنها كانت بالنسبة لهم بمثابة صيدلية متواضعة.

ولاستخدامها في معالجة عسر الهضم، كانت تقطف ثمارها الخضراء وتنقع بالماء الساخن وتترك لتبرد ثم تشرب كالقهوة مع إضافة قليل من السكر، وتشرب كما لو أنها ملح انجليزي، وهو مستحضر طبي يستخدم لمعالجة الإمساك.

يقول الحاج سالم علي "إنه يتناول منقوعها بين الفينة والأخرى كمرطب ومصفٍ للأمعاء، وإنه يواظب على تناولها منذ أن كان شاباً وحتى اليوم".

يضيف، إنه يضع مقادير معقولة "بما يوازي ملعقتي شاهي" حتى لا يؤدي الإكثار منها إلى تهتك الأنسجة الخاصة بالمعدة والأمعاء نظراً لمفعولها القوي.

وبالنسبة للدمامل، فإنها كانت تستخدم كمرهم لفك الصنافير المتورمة، حيث كان يوضع مسحوق منها عليها خصوصا أثناء الليل، وتترك فترة تتجاوز سبع ساعات، وفي الصباح يكون مكان تلك العقد قد انفتح ليخرج السوائل البكتيرية منه بسهولة.

أما فيما يتعلق بمعالجة الحمى التي يصاب بها الأطفال، فقد كانوا يسحقون أوراقها الخضراء بإضافة قليل من الماء لتبدو عجينة وتوضع على جبين الطفل المريض، ثم تربط بقطعة قماش فترة طويلة وتستبدل بكمية ثانية متى ما تغيرت درجة حرارتها.

ذلك كان في جانب التطبيب الشعبي، لكن ماذا عن استخدامها في الجوانب الأخرى.

فعوضا عن استخدامها كحطب فإنها تستخدم أيضا في بناء العشش التهامية، حيث تؤخذ سيقان أعوادها التي تصل إلى متر تقريبا لتوضع بين أعواد الصرب ثم يضاف لها الطين.

وتتسم سيقان نبتة "السنه" بقدرتها على البقاء فترة طويلة دون أن تصاب بالتآكل.

لكن اليوم لم تعد نبتة "السنه" ذات أهمية تذكر، سوى استخدامها في بناء العشش التهامية نظراً لتوفر الأدوية الصيدلانية والمسكنات الدوائية لتبقى جزءاً من الماضي وأدويته الشعبية.