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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادة مقاومة البيضاء تنعي استشهاد أصيل العمري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019
البيضاء - الخليج 365
نعت قيادة مقاومة البيضاء، وسط اليمن، استشهاد البطل "أصيل صالح موسى العمري".
وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص بيان النعي:
بسم الله الرحمن الرحيم
(ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون)
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي قيادة مقاومة البيضاء استشهاد البطل "أصيل صالح موسى العمري".
أحد أبطال مقاومة البيضاء ظهر اليوم الخميس متاثراً بجراحه التي اصيب بها "بتاريخ 13 نوفمبر 2019م".
إثر الكمين الغادر الذي تعرض له بـ"منطقة الفريض بآل فظحان بمحافظة أبين" بمعية الشهيد القائد "ابو سيله اللباسي" قائد جبهة ذي ناعم بمقاومة البيضاء.
وخالص تعازينا و مواساتنا لأسرة الشهيد و لكافة أقاربه و ذويه ولكل أبناء قبيلة آل عمر و مقاومة البيضاء ولكل الأحرار في وطننا الحبيب. و لا نامت أعين الجبناء.
و نسأل الله أن يتغمد الفقيد و رفيقه ابو سيله اللباسي وكل الشهداء جبهه ذي ناعم و جبهات البيضاء و كافة جبهات اليمن بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم و ذويهم الصبر و السلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون .
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