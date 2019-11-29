شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئاسي : السلام المنشود لازال بعيدا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق عبدالملك المخلافي إن السلام المنشود لازال بعيدا بسبب إفشال الحوثيين لمساعي الافراج عن المختطفين.
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جاء هذا في تغريدة للمخلافي علق فيها على افراج التحالف العربي عن أسرى لديه ونقلهم عبر طائرة تابعة للصليب الأحمر إلى صنعاء.
وقال المخلافي:" كلما سمعت الإفراج عن أسرى حوثيين،(وانا مع الإفراج عن جميع الاسرى من جميع الأطراف)، تذكرت اخي ورفيقي محمد قحطان وتذكرت صديقي محمود الصبيحي والعم ناصر منصور والبطل فيصل رجب والمئات من الاسرى لدى الحوثي الذين فشلت كل الجهود في الإفراج عنهم، ويتأكد لي ان السلام المنشود لازال بعيدا ".
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