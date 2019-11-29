شكرا لقرائتكم خبر عن أول رئيس دولة عربية يفاجئ الجميع ويعلن اعتزاله للحياة السياسية طواعية بعد مسيرة حافلة ويصدر اليوم... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن رئيس تونس الأسبق، المنصف المرزوقي، مساء الأحد، اعتزال الحياة السياسية بالبلاد، بعد مسيرة حافلة، لا سيما في مرحلة ما بعد ثورة عام 2011.

وفي بيان مكتوب، وكلمة مصورة، عبر صفحته على "فيسبوك"، قال المرزوقي إنه قرر الانسحاب من رئاسة حزب حراك تونس الإرادة، وكذلك من الساحة السياسية، على إثر نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي خسر فيها لصالح المستقل "قيس سعيد".

جديد "الخليج 365"

Advertisements

واستدرك بالقول إنه سيبقى "ملتزما بكل قضايا شعبي وأمتى التي سأواصل خدمتها بما أستطيع بطرق وفي مجالات أخرى".