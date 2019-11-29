شكرا لمتابعة خبر عن اعلان رسمي عاجل وهاااااام: بسبب انتهاء صلاحياته ..رئيس الجمهورية يباغت الجميع ويعلن التنحي والاعتزال نهائيا ويؤكد ان ذلك قرار لا رجعة فيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اعلان رسمي عاجل وهاااااام: بسبب انتهاء صلاحياته ..رئيس الجمهورية يباغت الجميع ويعلن التنحي والاعتزال نهائيا ويؤكد ان ذلك قرار لا رجعة فيه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعلان رسمي عاجل وهاااااام: بسبب انتهاء صلاحياته ..رئيس الجمهورية يباغت الجميع ويعلن التنحي والاعتزال نهائيا ويؤكد ان ذلك قرار لا رجعة فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.