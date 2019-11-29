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صنعاء - ياسمين الخيامي - بـ‘‘تيشرت’’ وملابس الرياضة..سعودية حسناء وفي غاية الجمال تتجاوز الخطوط الحمراء وتنشر لحظات حميمية وهي تسير في الشارع ( شاهد ردة فعل زوجها )

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