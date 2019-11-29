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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست السودان ولا المغرب...قطر تقهر السعودية والامارات وتقدم مكافئة كبيرة لهذه الدولة التي انسحبت من التحالف ( مكافئة مالية يسيل لها اللعاب )

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