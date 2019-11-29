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صنعاء - ياسمين الخيامي - ملياردير اماراتي يباغت الجميع ويصدم أبناء الشيخ زايد بعد تقدمه بطلب فاضح وقبيح من الملك سلمان وأميري قطر والكويت وكل حكام الخليج ( شاهد الصورة الفاضحة )

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