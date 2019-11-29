بينما يلهو محمد بن سلمان في أبوظبي .. الحوثيون يُسقطون طائرة سعودية ومقتل طاقمها واحتراقها بالكامل

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية صباح الجمعة، إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ “أرض جو” في منطقة مجازة قبالة عسير ما أدّى لمقتل طاقمها واحتراقها. وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع إن “الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ ارض جو بتقنية جديدة سيتم الكشف عنها لاحقا، وذلك أثناء قيامها بأعمال “عدائية”، ما أدّى لمصرع طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحتراقها بالكامل . جديد الخليج 365: Advertisements وأكد أن العملية موثقة بالصوت والصورة بعدسة “الإعلام الحربي” . وقال إن الاقتراب من الأجواء اليمنية “محظور”، ولن تكون مكانا للنّزهة لأحد وسيتم التصدي لكل محاولات الأعداء حتى تصل إلى حماية الأجواء اليمنية بشكل كامل. يأتي إعلان الحوثيين عن هذه العملية “النوعية” في الوقت الذي يتواجد فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أبوظبي.

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