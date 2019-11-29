شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ...يمني يشعل خليجي 24 لأول مرة وردودفعل واسعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر عازف يمني شهير في العاصمة القطرية الدوحة ضمن فعاليات بطولة الخليج بنسختها الرابعة والعشرين.

وفي مقابلة تلفزيونية قصيرة، ضمن فعاليات "كتارا"، عزف"بوسعيد" مقطوعة بمزماره الأنيق، وأطرب مسامع الحاضرين.

جديد "الخليج 365"

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ويعد "بوسعيد" من أشهر عازفي المزمار في اليمن والخليج، ولطالما عرف في فرق كبار الفنانين، أبرزهم الفنان اليمني الراحل "أبوبكر سالم"، حيث يمارس هذا النوع من الفن منذ 35 سنة.

ويقيم "كتارا"، وهو حي ثقافي في العاصمة الدوحة يعنى بنشر الثقافة والفنون، يقيم فعاليات ضمن الترويج لخليجي24 والمقام في العاصمة القطرية، واستعدادا لاحتضان أهم حدث تاريخي في البلاد "مونديال 2022".

وحضر بوسعيد ضمن آلاف اليمنيين من الجالية والهواة لمؤازرة منتخبنا الوطني ضمن البطولة الخليجية، والتي بدأت منتصف الأسبوع المنصرم.

وخسر منتخبنا الوطني مباراته الأولى عشية افتتاح البطولة من المنتخب الإماراتي بثلاثية، ومن المفترض أن يلتقي اليوم الجمعة منتخب قطر المستضيف، ضمن المجموعة التي تضم أيضا المنتخب العراقي.