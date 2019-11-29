شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. هروب جماعي لمعتمرين بشوارع مكة وسط حالة من الرعب.. والشرطة السعودية تتحرك.. ماذا يحدث؟؟ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شهد أحد أحياء مكة المكرمة؛ هروبًا جماعيًّا لمئات المعتمرين والرعب يسيطر عليهم، فيما تحركت الشرطة السعودية والجهات المختصة لمباشرة ما يحدث.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صورًا توثق مئات المعتمرين في أحد شوارع حي المسفلة بمكة، بينما كانت سيارات الشرطة والإطفاء تغلق الشارع لتأمين المعترمين.

جديد الخليج 365:

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وأصدرت الإدارة العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة (مكة)؛ بيانًا توضيحيًّا بشأن ما حدث، مؤكدةً أنها أخلت 180 معتمرًا من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية من فندق بحي المسفلة بسبب حريق.

وقال المتحدث باسم "الدفاع المدني" في مكة المقدم نايف الشريف: "إنه في تمام الساعة 21:30، من مساء أمس الثلاثاء، الموافق 29 ربيع الأول، ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بحي المسفلة".

وأشار "الشريف"، إلى أن "الحادث كان اشتعال النار في سخان كهربائي بغرفة بالدور الرابع من فندق سكني مكون من 11 دورًا، يقطنه معتمرون من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية".

وختم المسؤول الأمني السعودي، بالتأكيد على "السيطرة على الحادث وإخماده، وجرى إجلاء نزلاء الفندق المقدر عددهم بـ180 نزيلًا دون حدوث أي إصابات، وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر استكمال إجراءات الحادث".