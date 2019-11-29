شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ابن زايد أقنع ابن سلمان بالانقلاب على الشرعية والتحالف مع الحوثي.. مغرد شهير كشف تفاصيل خطيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف حساب قطري شهير بتويتر تفاصيل ما قال إنه اتفاق جديد بين السعودية والإمارات على الانقلاب على الحكومة الشرعية باليمن، عبر التحالف مع الحوثي بعد العجز عن مواجهته وإعادة أحمد علي صالح للواجهة.

حساب “بوغانم” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 16 ألف شخص على تويتر، ذكر نقلا عن مصادر وصفها بـ”عالية الثقة” أن الامارات والسعودية بالتحالف مع الحوثي بدأوا بالانقلاب فعليا” على الجيش اليمني الوطني في محافظة مأرب، وتقتضي الخطه إعادة احمد علي صالح للواجهة مرة أخرى، حسب قوله.

جديد الخليج 365:

مصادر عالية الثقه -1-

بدأت الامارات والسعوديه والحوثي

بالانقلاب فعليا" على الجيش اليمني الوطني

في محافظة مأرب

وتقتضي الخطه اعادة احمد علي صالح

للواجهه مرة اخرى — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019 "> بوغانم@hassanalishaq37 مصادر عالية الثقه -1-

بدأت الامارات والسعوديه والحوثي

بالانقلاب فعليا" على الجيش اليمني الوطني

في محافظة مأرب

وتقتضي الخطه اعادة احمد علي صالح

للواجهه مرة اخرى ٤٢٣ مصادر عالية الثقه -1-

بدأت الامارات والسعوديه والحوثي

بالانقلاب فعليا" على الجيش اليمني الوطني

في محافظة مأرب

وتقتضي الخطه اعادة احمد علي صالح

للواجهه مرة اخرى — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مصادر عالية الثقه -1-

بدأت الامارات والسعوديه والحوثي

بالانقلاب فعليا" على الجيش اليمني الوطني

في محافظة مأرب

وتقتضي الخطه اعادة احمد علي صالح

للواجهه مرة اخرى — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019

وعن تفاصيل الخطة قال “بوغانم” في سلسلة تغريداته التي رصدتها (وطن) إنها تقتضي إسقاط مأرب وإنهاء الجيش اليمني الوطني تماما” وذلك عبر عدة خطوات منها قطع الطرق بين مأرب وشبوه وسيئون في حضرموت حيث تعتبر هذه المناطق مناطق تحالف ومؤثرة للغاية.

مقترحات من

مصادر عالية الثقه -1-

بدأت الامارات والسعوديه والحوثي

بالانقلاب فعليا" على الجيش اليمني الوطني

في محافظة مأرب

وتقتضي الخطه اعادة احمد علي صالح

للواجهه مرة اخرى — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019 "> بوغانم@hassanalishaq37 · مصادر عالية الثقه -1-

بدأت الامارات والسعوديه والحوثي

بالانقلاب فعليا" على الجيش اليمني الوطني

في محافظة مأرب

وتقتضي الخطه اعادة احمد علي صالح

للواجهه مرة اخرى Advertisements — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019 مصادر عالية الثقه -1-

بدأت الامارات والسعوديه والحوثي

بالانقلاب فعليا" على الجيش اليمني الوطني

في محافظة مأرب

وتقتضي الخطه اعادة احمد علي صالح

للواجهه مرة اخرى مصادر عالية الثقه -2-

حيث تقتضي خطة اسقاط مأرب

وانهاء الجيش اليمني الوطني تماما"

الى عدة خطوات

1-قطع الطرق بين مأرب وشبوه وسيئون

في حضرموت حيث تعتبر هذه المناطق

مناطق تحالف ومؤثره للغايه — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019 "> بوغانم@hassanalishaq37 مصادر عالية الثقه -2-

حيث تقتضي خطة اسقاط مأرب

وانهاء الجيش اليمني الوطني تماما"

الى عدة خطوات

1-قطع الطرق بين مأرب وشبوه وسيئون

في حضرموت حيث تعتبر هذه المناطق

مناطق تحالف ومؤثره للغايه ١٢٧ مصادر عالية الثقه -2-

حيث تقتضي خطة اسقاط مأرب

وانهاء الجيش اليمني الوطني تماما"

الى عدة خطوات

1-قطع الطرق بين مأرب وشبوه وسيئون

في حضرموت حيث تعتبر هذه المناطق

مناطق تحالف ومؤثره للغايه — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مصادر عالية الثقه -2-

حيث تقتضي خطة اسقاط مأرب

وانهاء الجيش اليمني الوطني تماما"

الى عدة خطوات

1-قطع الطرق بين مأرب وشبوه وسيئون

في حضرموت حيث تعتبر هذه المناطق

مناطق تحالف ومؤثره للغايه — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019

وتابع:”أيضا سيتقدم الحوثي من جهة صرواح ونهم بهدف تشتيت الجيش الوطني في عدة اتجاهات ومليشيات الامارات ستعمل لصالح احمد عفاش في المناطق التي ذكرتها لكم”

مصادر عالية الثقه -2-

حيث تقتضي خطة اسقاط مأرب

وانهاء الجيش اليمني الوطني تماما"

الى عدة خطوات

1-قطع الطرق بين مأرب وشبوه وسيئون

في حضرموت حيث تعتبر هذه المناطق

مناطق تحالف ومؤثره للغايه — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019 "> بوغانم@hassanalishaq37 · مصادر عالية الثقه -2-

حيث تقتضي خطة اسقاط مأرب

وانهاء الجيش اليمني الوطني تماما"

الى عدة خطوات

1-قطع الطرق بين مأرب وشبوه وسيئون

في حضرموت حيث تعتبر هذه المناطق

مناطق تحالف ومؤثره للغايه — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019 مصادر عالية الثقه -1-

بدأت الامارات والسعوديه والحوثي

بالانقلاب فعليا" على الجيش اليمني الوطني

في محافظة مأرب

وتقتضي الخطه اعادة احمد علي صالح

للواجهه مرة اخرى — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019 مصادر عالية الثقه -2-

حيث تقتضي خطة اسقاط مأرب

وانهاء الجيش اليمني الوطني تماما"

الى عدة خطوات

1-قطع الطرق بين مأرب وشبوه وسيئون

في حضرموت حيث تعتبر هذه المناطق

مناطق تحالف ومؤثره للغايه مصادر عالية الثقه -3-

ايضا" سيتقدم الحوثي من جهة صرواح ونهم

بهدف تشتيت الجيش الوطني في عدة اتجاهات ومليشيات الامارات ستعمل لصالح

احمد عفاش في المناطق التي ذكرتها لكم — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019 "> بوغانم@hassanalishaq37 مصادر عالية الثقه -3-

ايضا" سيتقدم الحوثي من جهة صرواح ونهم

بهدف تشتيت الجيش الوطني في عدة اتجاهات ومليشيات الامارات ستعمل لصالح

احمد عفاش في المناطق التي ذكرتها لكم ١٢٠ مصادر عالية الثقه -3-

ايضا" سيتقدم الحوثي من جهة صرواح ونهم

بهدف تشتيت الجيش الوطني في عدة اتجاهات ومليشيات الامارات ستعمل لصالح

احمد عفاش في المناطق التي ذكرتها لكم — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مصادر عالية الثقه -3-

ايضا" سيتقدم الحوثي من جهة صرواح ونهم

بهدف تشتيت الجيش الوطني في عدة اتجاهات ومليشيات الامارات ستعمل لصالح

احمد عفاش في المناطق التي ذكرتها لكم — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019

وعن طبيعة تحالف السعودية والإمارات مع الحوثي بعد هذا الصراع الكبير بينهم، شدد المغرد القطري على أن السفير البريطاني في اليمن حاليا” يقوم بدور مشبوه للغاية في هذا المخطط، ونقل عن مصادره أن بريطانيا تريد ابعاد الحوثي عن ايران في اليمن مقابل اعطاء دور اكبر للحوثي فيها.

مصادر عالية الثقه -3-

ايضا" سيتقدم الحوثي من جهة صرواح ونهم

بهدف تشتيت الجيش الوطني في عدة اتجاهات ومليشيات الامارات ستعمل لصالح

احمد عفاش في المناطق التي ذكرتها لكم — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019 "> بوغانم@hassanalishaq37 · مصادر عالية الثقه -3-

ايضا" سيتقدم الحوثي من جهة صرواح ونهم

بهدف تشتيت الجيش الوطني في عدة اتجاهات ومليشيات الامارات ستعمل لصالح

احمد عفاش في المناطق التي ذكرتها لكم — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019 مصادر عالية الثقه -2-

حيث تقتضي خطة اسقاط مأرب

وانهاء الجيش اليمني الوطني تماما"

الى عدة خطوات

1-قطع الطرق بين مأرب وشبوه وسيئون

في حضرموت حيث تعتبر هذه المناطق

مناطق تحالف ومؤثره للغايه — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019 مصادر عالية الثقه -3-

ايضا" سيتقدم الحوثي من جهة صرواح ونهم

بهدف تشتيت الجيش الوطني في عدة اتجاهات ومليشيات الامارات ستعمل لصالح

احمد عفاش في المناطق التي ذكرتها لكم مصادر عالية الثقه -4-

قد..يقول لي البعض كيف اقتنع بأن

الحوثي متحالف مع السعوديه والامارات..؟؟

-السفير البريطاني في اليمن حاليا" يقوم

بدور مشبوه فيه للغايه

حيث افادني المصدر بأن بريطانيا تريد ابعاد

الحوثي عن ايران في اليمن مقابل اعطاء دور

اكبر للحوثي فيها — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019 "> بوغانم@hassanalishaq37 مصادر عالية الثقه -4-

قد..يقول لي البعض كيف اقتنع بأن

الحوثي متحالف مع السعوديه والامارات..؟؟

-السفير البريطاني في اليمن حاليا" يقوم

بدور مشبوه فيه للغايه

حيث افادني المصدر بأن بريطانيا تريد ابعاد

الحوثي عن ايران في اليمن مقابل اعطاء دور

اكبر للحوثي فيها ١٤٦ مصادر عالية الثقه -4-

قد..يقول لي البعض كيف اقتنع بأن

الحوثي متحالف مع السعوديه والامارات..؟؟

-السفير البريطاني في اليمن حاليا" يقوم

بدور مشبوه فيه للغايه

حيث افادني المصدر بأن بريطانيا تريد ابعاد

الحوثي عن ايران في اليمن مقابل اعطاء دور

اكبر للحوثي فيها — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مصادر عالية الثقه -4-

قد..يقول لي البعض كيف اقتنع بأن

الحوثي متحالف مع السعوديه والامارات..؟؟

-السفير البريطاني في اليمن حاليا" يقوم

بدور مشبوه فيه للغايه

حيث افادني المصدر بأن بريطانيا تريد ابعاد

الحوثي عن ايران في اليمن مقابل اعطاء دور

اكبر للحوثي فيها — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019

وأضاف موضحا:”بريطانيا ستضغط على الحوثيين بهذا الاتجاه بدعم سعودي، والخطة تتضمن التأثير على الزيدين المعتدلين ضد المتشددين الموالين لايران وعليه بلعت السعوديه الطعم، ووافقت عن التنازل عن مأرب وحضرموت وشبوه واعطاء الحوثي والامارات دور اكبر ثم ستبيع بريطانيا الرياض”

مصادر عالية الثقه -4-

قد..يقول لي البعض كيف اقتنع بأن

الحوثي متحالف مع السعوديه والامارات..؟؟

-السفير البريطاني في اليمن حاليا" يقوم

بدور مشبوه فيه للغايه

حيث افادني المصدر بأن بريطانيا تريد ابعاد

الحوثي عن ايران في اليمن مقابل اعطاء دور

اكبر للحوثي فيها — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019 "> بوغانم@hassanalishaq37 · مصادر عالية الثقه -4-

قد..يقول لي البعض كيف اقتنع بأن

الحوثي متحالف مع السعوديه والامارات..؟؟

-السفير البريطاني في اليمن حاليا" يقوم

بدور مشبوه فيه للغايه

حيث افادني المصدر بأن بريطانيا تريد ابعاد

الحوثي عن ايران في اليمن مقابل اعطاء دور

اكبر للحوثي فيها — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019 مصادر عالية الثقه -3-

ايضا" سيتقدم الحوثي من جهة صرواح ونهم

بهدف تشتيت الجيش الوطني في عدة اتجاهات ومليشيات الامارات ستعمل لصالح

احمد عفاش في المناطق التي ذكرتها لكم — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019 مصادر عالية الثقه -4-

قد..يقول لي البعض كيف اقتنع بأن

الحوثي متحالف مع السعوديه والامارات..؟؟

-السفير البريطاني في اليمن حاليا" يقوم

بدور مشبوه فيه للغايه

حيث افادني المصدر بأن بريطانيا تريد ابعاد

الحوثي عن ايران في اليمن مقابل اعطاء دور

اكبر للحوثي فيها مصادر عالية الثقه -5-

وان بريطانيا ستضغط على الحوثيين

بهذا الاتجاه بدعم سعودي

وان الخطه هي كالتالي

التأثير على الزيدين المعتدلين

ضد المتشددين الموالين لايران

وعليه بلعت السعوديه الطعم

وافقت عن التنازل عن مأرب وحضرموت وشبوه واعطاء الحوثي والامارات دور اكبر

ثم ستبيع بريطانيا الرياض — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019 "> بوغانم@hassanalishaq37 مصادر عالية الثقه -5-

وان بريطانيا ستضغط على الحوثيين

بهذا الاتجاه بدعم سعودي

وان الخطه هي كالتالي

التأثير على الزيدين المعتدلين

ضد المتشددين الموالين لايران

وعليه بلعت السعوديه الطعم

وافقت عن التنازل عن مأرب وحضرموت وشبوه واعطاء الحوثي والامارات دور اكبر

ثم ستبيع بريطانيا الرياض ١٥٦ مصادر عالية الثقه -5-

وان بريطانيا ستضغط على الحوثيين

بهذا الاتجاه بدعم سعودي

وان الخطه هي كالتالي

التأثير على الزيدين المعتدلين

ضد المتشددين الموالين لايران

وعليه بلعت السعوديه الطعم

وافقت عن التنازل عن مأرب وحضرموت وشبوه واعطاء الحوثي والامارات دور اكبر

ثم ستبيع بريطانيا الرياض — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مصادر عالية الثقه -5-

وان بريطانيا ستضغط على الحوثيين

بهذا الاتجاه بدعم سعودي

وان الخطه هي كالتالي

التأثير على الزيدين المعتدلين

ضد المتشددين الموالين لايران

وعليه بلعت السعوديه الطعم

وافقت عن التنازل عن مأرب وحضرموت وشبوه واعطاء الحوثي والامارات دور اكبر

ثم ستبيع بريطانيا الرياض — بوغانم (@hassanalishaq37) November 28, 2019

هذا وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها ستنقل الخميس 128 سجينا يمنيا من السعودية إلى صنعاء الخاضعة لسلطة الحوثيين، بعد يومين من إعلان التحالف السعودي الإماراتي عن مبادرة لإطلاق سراح مئتي أسير حوثي.

وأوضحت في تغريدة على تويتر “نعيد اليوم 128 محتجزا من السعودية إلى صنعاء”.

وأضافت المنظمة “نرحب بهذه المبادرة، ويسرنا أن تتم مراعاة الاعتبارات الإنسانية من أجل العائلات التي تنتظر عودة أحبائها إلى ديارهم”.

وفي وقت سابق، دعا المسؤول السياسي في جماعة الحوثيين محمد علي الحوثي إلى تنظيم استقبال حاشد للأسرى المفرج عنهم في مطار صنعاء.

وكان التحالف العسكري بقيادة الرياض في اليمن أعلن الثلاثاء نيته إطلاق مئتي أسير من الحوثيين، والسماح بسفر مرضى من صنعاء، في خطوة تدعم التحركات القائمة لإنهاء النزاع في هذا البلد.

وجاء القرار بعد نحو شهرين على توقف هجمات الحوثيين ضد السعودية، وبعيد إعلان مسؤول سعودي أن المملكة فتحت “قناة اتصال” مع الحوثيين من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ 2014.

وكان الحوثيون اتفقوا مع الحكومة المعترف بها دوليا التي يدعمها التحالف -خلال محادثات بالسويد في ديسمبر/كانون الأول الماضي- على تبادل نحو 15 ألف أسير، لكن الاتفاق لم يبصر النور.

وفي لقاء مع الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي الثلاثاء، أشاد المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث بخطوة التحالف إطلاق أسرى وفتح مطار صنعاء لحالات إنسانية، حسبما أفاد حسابه في تويتر.

ويسيطر الحوثيون على مطار العاصمة صنعاء المغلق منذ 2016 أمام الرحلات الجوية، ولا يسمح التحالف السعودي الإماراتي الذي يتحكم بحركة المطار إلا لطائرات الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية باستخدامه.