شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن احمد علي عبدالله صالح يخرج عن صمته ويعلن لأول مرة رؤيته لايقاف الحرب في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - طالب أحمد علي عبدالله صالح ، نجل الرئيس السابق والمقيم في دولة الامارات منذ سنوات،بضرورة وقف الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال أحمد علي ،المعين في منصب نائب رئيس حزب المؤتمر (جناح صنعاء) المتحالف مع الحوثيين، ان من شأن ذلك إنهاء الصراع والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي معاناة الشعب اليمني.

جديد الخليج 365:

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جاء ذلك في لقاء جمع نجل صالح ، مع المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمبني وسفير الاتحاد الأوروبي هانس جروندبرج في أبوظبي.

وبحسب ما نقله مأرب برس عن اعلام حزب المؤتمر، فإن المبعوث السويدي للسلام بيتر سيمبني وسفير الاتحاد الأوروبي هانس جروندبرج، اكدا لنجل صالح ،دعمهما الكامل للعملية السياسية في اليمن ودعم العمل الإنساني.

وتتزامن تصريحات احمد علي مع اقتراب الذكرى الثانية لمقتل والده صالح، على يد الحوثيين الذين تحالف معهم ، قبل ان يتخلصوا منه مطلع شهر ديسمبر من العام 2017.