شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن اندلاع معارك طاحنة الآن في مارب وانقلاب حقيقي على الشرعية .. والنيابة العامة توجه بالقبض القهري على ‘‘هادي’’ .. ومصادر تكشف (تطورات مفاجئة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - جددت المواجهات العنيفة بين مسلحين قبليين، وبين قوات عسكرية في محافظة مأرب، اليوم، على خلفية مهاجمة المسلحين لنقاط عسكرية.

وقالت مصادر محلية، إن المواجهات التي اندلعت أمس بين مسلحين قبليين تابعين لهادي مثنى ـ تاجر سلاح ـ والقوات الحكومية تجددت صباح اليوم الأربعاء.

وأسفرت المواجهات التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. وفقا للمصادر.

وكان مسلحون قبليون تابعون لهادي مثنى، هاجموا نقاط عسكرية وقتلوا جنديين في منطقة "العرقين" بمديرية الوادي بمأرب، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجانبين.

وأدت الاشتباكات لقطع الطريق الدولي وتوقف حركة السير، وأوقفت نقاط الجيش المسافرين حفاظاً على سلامتهم.

ويطالب "مثنى" بتعويضات مالية من التحالف العربي جراء استهداف التحالف لمعدات صناعية تابعة له في غارات سابقة، وفق روايته.

ووجهت النيابة في الرابع من الشهر الجاري بالقبض القهري على "هادي مثنى" وثلاثة من أولاده، بعد قيامهم لعدة مرات بقطع الطريق العام.

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