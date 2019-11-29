شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن "محمد بن زايد" يتقدم الى الأمير تميم بطلب شخصي من اجل المصالحة الخليجية.. لن تصدق ماهو الطلب وكيف كان رد أمير قطر "شاهد" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف حساب “بدون ظل”- الذي يعرّف نفسه أنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي- تفاصيل مثيرة عن خلاف جرى خلف كواليس المصالحة الخليجية، دفع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى إصدار تعليماته إلى “الساقط” حمد المزروعي للتطاول على رموز العائلة الحاكمة في قطر. وقال “بدون ظل” في تغريدة رصدها "اليمن السعيد"، إن محمد بن سلمان طلب من أمير قطر سحب “كافة” القضايا المرفوعة في المحاكم الدولية ضد بلاده الإمارات، مقابل الاستمرار في ملف المصالحة”, مشيراً إلى أن قطر رفضت ذلك الطلب “أي التنازل”، وهو الامر الذي أثار جنون ابن زايد ودفعه لاعطاء الضوء الاخضر إلى حمد المزروعي للتطاول على الرموز القطرية. جديد الخليج 365: Advertisements وكان الكاتب الشهير “ديفيد هيرست” كشف عن أن ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد سيبذل قصارى جهده لإفشال أي صفقة لمصالحة السعودية مع قطر، مشيراً إلى ان هذا الامر قدّ بدأ يظهر شيئاً فشيئاً. وأطلق “بن زايد” المغرّد الإماراتي البذيء وسيء الصيت مجدداً للتعرّض لوالدة أمير قطر الشيخة موزا المسند والإساءة لها.

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