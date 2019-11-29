برعاية المحافظ البحسني.. سيئون يتوج بكأس الاستقلال 30 نوفمبر 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019

توج فريق كرة القدم الأول بنادي سيئون الرياضي بكأس الذكرى ال52 للاستقلال الوطني المجيد 30 نوفمبر عقب فوزه على مستضيفه فريق تضامن حضرموت بركلات الترجيح 5/4 بعد التعادل السلبي في الوقت الاصلي للمباراة التي احتضنها ملعب الفقيد بارادم بالمكلا عصر الخميس 28 نوفمبر 2019 وأقيمت ضمن احتفالات ذكرى الاستقلال والتي رعاها محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وبمساهمة من شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت وتنفيذ فرع اتحاد الكرة بساحل حضرموت .



وشهدت المباراة التي حضرها جمهور غفير مستوى طيب من الفريقين بالرغم من غياب الأهداف بعد جملة من الفرص السانحة التي لم تثمر عن أي اصابة تهز الشباك ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح الضيف سيئون .

وفي ختام المباراة جرت مراسم التتويج والتكريم بحضور أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان ووكيل محافظة حضرموت لشئون الشباب فهمي عوض باضاوي ومدير عام شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت الدكتور خالد سلمان العكبري ومدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة الكابتن حسن صالح مسجدي ورئيس فرع اتحاد الكرة القدم درويش عبدالله سويد حيث كرم فريق سيئون بكاس الاستقلال 30 نوفمبر والميداليات الذهبية ومبلغ مالي وكرم فريق التضامن بكأس وصيف بطل المناسبة والميداليات الفضية ومبلغ مالي وكرم لاعب خط وسط التضامن محمد الشرفي بجائزة افضل لاعب وكرم حارس سيئون وليد خالد الذيباني بجائزة افضل حارس.

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حضر المباراة نائب مدير عام شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت الكابتن والخبير الكروي عبدالله احمد باعامر ونائب مدير عام الشركة للشئون الفنية المهندس محمد عبدالله برعود ومستشار مكتب الشباب والرياضة واتحاد الكرة بساحل حضرموت الخبير الكروي عمر سالم باشامي وعدد من القيادات الرياضية في الاندية والاتحادات .

ونقلا إذاعة المكلا وقائع المباراة عبر الأثير بصوت المعلق المخضرم سالم علي الشاحث. وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من عمر عوض باكحيل في الساحة بمعاونة صلاح بن سعيدو وعادل غييث على الخطوط واحتياطيا عمر فرج مرعي وراقب المباراة اداريا محمد بكران وقيم الحكام فنيا محمد الجابري.

بمساهمتها وتمويلها لهذه المباراة تؤكد شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت بقيادة مديرها الشاب الدكتور خالد العكبري دعمها للقطاع الرياضي .

وزعت بين شوطي المباراة المجلة الفصلية ( نفط حضرموت ) الصادرة عن شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت التي يتراس تحريرها الزميل الاعلامي المخضرم عمر فرج عبّد واحتوت المجلة على مواضيع عن نشاط الشركة ونوافذ متنوعة منها الرياضة .