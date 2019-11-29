شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير حقوقي يوثق 46 حالة اعتداء جسدي ضد النساء في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجل مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، ٤٦ إعتداء جسديا طال النساء في محافظة تعز خلال الفترة من يناير ٢٠١٩ وحتى أكتوبر المنصرم، تسببت مليشيا الحوثي ب ٤٤ اعتداء منها. وقال المركز في تقريره، الذي اصدره تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إن "محافظة تعز تشهد أعلى معدل للضحايا من النساء بين المحافظات المختلفة". ووثق الفريق الميداني للمركز مقتل ١٧ امرأة، تسببت مليشيا الحوثي بمقتل نحو ١٤ امرأة منهن، فحصدت القذائف المختلفة حياة ٤ نساء فيما قتل قناصون يتبعون المليشيات الحوثية ٣ نساء أخريات وتسببت الألغام التي تزرعها مليشيا الحوثي بشكل عشوائي بمقتل ٥ نساء ،وقتلت امرأة واحدة برصاص مباشر للمليشيا فيما قتل أحد اتباع المليشيا والدته بسلاح أبيض. وأوضح المركز أن الاشتباكات الدائرة بين اللجنة الأمنية ومسلحين خارج إطار الدولة تسببت بمقتل امرأتين فيما قتل مسلح خارج إطار الدولة امرأة أخرى. ووثق الفريق إصابة ٣٦ امرأة، تسببت مليشيا الحوثي بإصابة ٣٠ منهن حيث أصيبت ١٤ إمرأة بشظايا جراء القذائف والمدفعيات المختلفة، كما أصيبت ١٠ نساء برصاص قناصي المليشيا ، وتسببت الألغام بإصابة ٦ نساء أخريات. فيما تسببت الاشتباكات بين اللجنة الأمنية ومسلحين خارج إطار الدولة بإصابة امرأتين، وأصيبت امرأة جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، كما أصيبت ٣ نساء برصاص مسلحين خارج إطار الدولة. وقال التقرير أن النساء في صنعاء تعاني من قمع ممنهج من قبل سلطات الحوثيين والذي وصل إلى اعتقال عشرات النساء من قبل الاجهزة الامنية الحوثية وتلفيق التهم المختلفة لهن من انتماءات سياسية إلى تهم بارتكاب جرائم أخلاقية مختلفة. وحسب بيانات منظمات حقوق الإنسان في صنعاء فإن هناك ما يزيد عن مائتين امرأة ما بين مختطفات ومخفيات أو يتم ملاحقتهن بشكل قمعي وفي إرهاب منظم من قبل أجهزة أمنية تتبع قيادات القوات الحوثية.

