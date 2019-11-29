اعتداء على أرضية في إب وجبايات حوثي على أصحاب "الكسارات"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019

إب - الخليج 365



قالت مصادر محلية في محافظة إب، اليوم الجمعة، إن نافذين اعتدوا على أرضية فيما تواصل مليشيا الحوثي فرض الجبايات على أصحاب الكسارات.

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وأضافت المصادر، أن نافذين اعتدوا على أرضية الدكتور محمد الصباحي ليلا في منطقة دار القدس بالدائري الشرقي لمدينة إب.

وبينت المصادر، أن المعتدين شرعوا في البناء ليلا بتواطؤ ودعم من المليشيا الحوثية.

إلى ذلك، فرضت مليشيا الحوثي جبايات وإتاوات مالية على اصحاب الكسارات، وطالبتهم بجبايات بحسب المتر المكعب وسط رفض أصحاب الكسارات وأعلنوا إضرابهم عن العمل، الأمر الذي تسبب بأزمة حانقة في مادة "الكري" وهو ما انعكس بشكل سلبي على العاملين بالأجر اليومي أو ما يسمى بالعامية "الشقات" والذين توقفوا عن العمل نتيجة أزمة "الكري" في واحدة من أغرب الأزمات التي تشهدها البلاد وتديرها المليشيا الحوثية.