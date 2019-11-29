- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتداء على أرضية في إب وجبايات حوثي على أصحاب "الكسارات" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019
إب - الخليج 365
قالت مصادر محلية في محافظة إب، اليوم الجمعة، إن نافذين اعتدوا على أرضية فيما تواصل مليشيا الحوثي فرض الجبايات على أصحاب الكسارات.
وأضافت المصادر، أن نافذين اعتدوا على أرضية الدكتور محمد الصباحي ليلا في منطقة دار القدس بالدائري الشرقي لمدينة إب.
وبينت المصادر، أن المعتدين شرعوا في البناء ليلا بتواطؤ ودعم من المليشيا الحوثية.
إلى ذلك، فرضت مليشيا الحوثي جبايات وإتاوات مالية على اصحاب الكسارات، وطالبتهم بجبايات بحسب المتر المكعب وسط رفض أصحاب الكسارات وأعلنوا إضرابهم عن العمل، الأمر الذي تسبب بأزمة حانقة في مادة "الكري" وهو ما انعكس بشكل سلبي على العاملين بالأجر اليومي أو ما يسمى بالعامية "الشقات" والذين توقفوا عن العمل نتيجة أزمة "الكري" في واحدة من أغرب الأزمات التي تشهدها البلاد وتديرها المليشيا الحوثية.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتداء على أرضية في إب وجبايات حوثي على أصحاب "الكسارات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.