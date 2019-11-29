"العيب الأسود" يُرتكب ضد نساء بـ"المشهد" شرق إب 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019

إب - الخليج 365

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن مسلحين ارتكبوا "العيب الأسود" ضد نساء في منطقة المشهد شرق محافظة إب، وسط اليمن.

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وفي التفاصيل تقول المصادر، إن مسلحين اعتدوا على نساء بعد اقتحام المنازل بمنطقة "المشهد" بالدائري الشرقي لمدينة إب، وانتهكوا حرمات المنازل مرتكبين ما يُعرف بـ "العيب الأسود" في ظل فوضى أمنية لم يسبق لها مثيل في تاريخ المحافظة.

وشنر ناشطون مقطع فيديو يوثق عملية الإعتداء وضرب النساء وإهانتهن بصورة وحشية في مشهد يؤكد غياب الدولة وحضور السلاح وانتهاء القيم المجتمعية التي تحترم المرأة اليمنية.

ويأتي هذا في ظل سلطات المليشيا الحوثية والتي غيبت الأمن والقضاء وحلت المليشيا بدلا عن أدوات الدولة.