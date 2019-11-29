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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصاعد اختفاء الأطفال في الشعر بإب وآخرها طفلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019
إب - الخليج 365
تصاعدت حوادث اختفاء الأطفال في منطقة الشعر بمحافظة إب، وسط اليمن.
وأفادت مصادر محلية في محافظة إب، اليوم الجمعة، باختطاف وإختفاء طفلة في مديرية الشعر شرق محافظة إب، بعد أيام من اختطاف وإختفاء الطفل يحيى صادق القيفي وظهوره قتيلا ومشنوقا وعليه آثار تعذيب وحشية ومروعة، وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا.
وذكرت المصادر، أن الطفلة المختطفة تدعى "وهيبة عبدالله قاسم" اختفت وسط استياء وغضب شعبي كبير جراء تصاعد حدة الإختطافات وضحاياها في مديرية الشعر وبقية مديريات المحافظة.
:وبحسب المصادر، فإن ثلاث عمليات خطف لأطفال جرت خلال شهر واحد بعدد من مناطق مديرية الشعر فقط، ظهر فيها جثمان الطفل "يحيى القيفي" ولا تزال مصير الطفلة المختطفة "وهيبة عبدالله قاسم" غامض في الوقت الذي لا يزال مصير الطفل المختطف "مشير أحمد الورد" مجهولا وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها مديرية الشعر.
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