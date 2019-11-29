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الجيش يسقط طائرة مسيّرة حوثية شرقي تعز

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش يسقط طائرة مسيرة حوثية شرقي تعز

الجمعة 29 نوفمبر 2019

الجيش يسقط طائرة مسيّرة حوثية شرقي تعز

تعز - الخليج 365

أسقطت قوات الجيش الوطني، الخميس، طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي، باتجاه شرقي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).

 

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وقال مصدر عسكري، إن جنود الكتيبة الثالثة في اللواء 170 دفاع جوي أسقطوا طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي، في منطقة كلابة شرقي المدينة.

 

وأشار المصدر إلى أنه تم إسقاط الطائرة بينما كانت تقوم بتصوير مواقع سيطرة قوات الجيش في جبهة كلابة.

 

وبين الحين والأخر يطلق الحوثيون طائرات مسيرة باتجاه مواقع الجيش الوطني في عدة جبهات إلا أن قوات الجيش تعلن التصدي لتلك الطائرات وإسقاطها.

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