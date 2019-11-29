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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مأرب.. الأجهزة الأمنية تضبط كمية من الحشيش كانت في طريقها للحوثيين الجمعة 29 نوفمبر 2019 مأرب - الخليج 365 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 41 كيلوجرام من الحشيش المخدر بين محافظتي مأرب والبيضاء كانت في طريقها لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، شمال اليمن.

Advertisements وذكر موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصدر أمني أن أفراد نقطة التفتيش الأمنية التابعة لشرطة الدوريات بمديرية "ماهلية" القريبة من محافظة البيضاء، تمكنوا من ضبط كمية الحشيش المخدر على متن سيارة صالون كانت مخفية بطريقة مموهة لتظليل رجال الأمن في نقاط التفتيش. وأوضح المصدر أنه تم تسليم المضبوطات والسائق للجهات المختصة بإدارة أمن المحافظة لاستكمال الإجراءات القانونية. وتعد هذه العملية الثالثة خلال شهر واحد وبنفس النقطة، حيث سبقها عمليتي ضبط لشحنتي حشيش الأولى 100 كيلوجرام والثانية 80 كيلو جرام.

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