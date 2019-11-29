مليشيا الحوثي تُجدد قصف المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تجدد قصف المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة الجمعة 29 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 جددت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهداف مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، مواصلة لخروقاتها السافرة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة في ظل صمت أممي مطبق.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية عن قيام مليشيات الحوثي بإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة في أوقات متفرقة. Advertisements وقالت المصادر أن مواقع القوات المشتركة تعرضت للقصف بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبقذائف مدفعية الهاوزر. وأشارت المصادر إلى قيام المليشيات بتكثيف إستهداف مواقع أخرى تابعة للقوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7. وتأتي هذه الخروقات والإنتهاكات الحوثية اليومية للهدنة الأممية في الوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تلك الخروقات والإنتهاكات المتواصلة.

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