شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذه الفاكهة اللذيذة يغنيك تماما عن اي مواد منشطة...فقط تناولها على الريق سيجعلك فحل كالثور... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتاد بعض الرجال على تناول الأدوية والمنشطات عند حدوث خلل في ممارسة العلاقة الحميمة، على الرغم من توافر عدد من الفواكه تأثيرها يشبه تأثير الفياجرا، حيث تساهم في تعزيز الرغبة والقدرة الجنسية دون الحاجة للعقاقير.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، أبرز الفواكه التي تعزز الرغبة والقدرة الجنسية عند الرجال، وفقًا لموقع "Readersdigest".

جديد "الخليج 365"

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- الكيوي

يعتبر الكيوي من الفواكه التي ينصح بتناولها قبل ممارسة العلاقة الحميمة، وذلك لاحتوائها على فيتامين سي الذي يساهم في تعزيز الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء على حدٍ سواء.

2- الفراولة

تساهم الفراولة في تنشيط الدورة الدموية بالجسم، ما يقلل من فرص الإصابة بضعف الانتصاب، فضلًا عن احتوائها على حمض الفوليك الذي يساهم في زيادة قدرة الرجال الجنسية عند الرجال، إلى جانب معدن الزنك الذي يساعد على زيادة هرمون التيستوستيرون.

3- الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو من الفواكه المفيدة للرجال، لاحتوائها على فيتامين هـ الذي يحفز الخصيتين على إنتاج المزيد من الحيوانات المنوية، مما يساعد على ممارسة العلاقة الحميمة بنجاح.

4- الموز

يحتوي الموز على البروميلين، وهو مزيج من الإنزيمات التي تساعد على إنتاج هرمون التستوستيرون عند الرجال، فضلًا عن البوتاسيوم الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجسم، الأمر الذي يساهم في الحفاظ على انتصاب العضو الذكري أطول فترة ممكنة خلال ممارسة العلاقة الحميمة.

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5- البطيخ

يتميز البطيخ بأنه تأثيره أشبه بتأثير الفياجرا، لاحتوائه على الليكوبين، الذي يساهم في تنشيط الدورة الدموية بالجسم، الأمر الذي يحسن من عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى العضو الذكري، ما يقلل من فرص الإصابة بضعف الانتصاب.

6- التين

من الفواكه التي تساعد على تعزيز الرغبة الجنسية، حيث يقوم بإنتاج حمض أميني مسئول عن زيادة مستويات أكسيد النتريك بالجسم، والذي يعزز من عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع الأعضاء التناسلية.

7- الرمان

توصلت دراسة أجرتها the male clinic بكاليفورنيا، إلى أن عصير الرمان يساهم في علاج حالات ضعف الانتصاب، لاحتوائه على الحديد والبوتاسيوم، فكلاهما يساهمان في تنشيط الدورة الدموية بالجسم.

8- الكرز

يحتوي الكرز على العديد من العناصر الغذائية التي تعزز من الرغبة والقدرة الجنسية عند الرجال والنساء، مثل فيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين هـ، بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم والفولات والحديد، إلى جانب مادة الميلاتونين، وهي أحد مضادات الأكسدة التي تساهم في تنظيم ضربات القلب.