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ابنة شقيق أسامة بن لادن تغني في ملهى ليلي

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير صحافية بريطانية، اليوم الجمعة، عن أحدث ظهور لابنة الأخ لزعيم القاعدة أسامة بن لادن التي قالت أنها مغنية تحاول تحقيق النجاح في العاصمة لندن، بعد محاولتها الأولى في نيويورك بالولايات المتحدة.

وظهرت ابنة شقيق أسامة بن لادن وهي تغني رفقة فرقتها، المكونة من ثلاث نساء، في ناد لندني، ورفضت الحديث عن عمها الذي قتلته القوات الأمريكية في عملية خاصة.

 

 

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واتخذت الفتاة اسم عائلة أمها قبل الزواج، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، بينما قدمت أغاني باللغتين الإنجليزية والفرنسية؛ فيما أكدت أنها لم تلتق عمها زعيم تنظيم القاعدة أبدا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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