شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. “مجتهد” يفجر مفاجأة مزلزلة تثير جنون الأمير ”محمد بن سلمان“ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن المغرد الشهير مجتهد من الافلات من محمد بن سلمان بعد تحديد مكانه من خلال عملية التجسس على تويتر بقيادة بدر العسكر مدير مكتب محمد بن سلمان

كشف حساب “مجتهد” الشهير بتسريباته السياسية على تويتر والتي كثيرا ما ثبت صحتها، عن إصدار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان توجيها عاجلا للبنوك السعودية بجمع أكبر كمية من السيولة.

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وعن التفاصيل قال “مجتهد” في تغريدته التي رصدتها (وطن) حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص، إن هذا التوجيه جاء لتوفير السيولة لاكتتاب شركة “أرامكو”.

لتوفير السيولة لاكتتاب أرامكو:

توجيه من ابن سلمان للبنوك بجمع أكبر كمية من السيولة، وذلك بتسوية الديون "شبه الميتة" مع العملاء، والقبول بما يمكن تحصيله نقدا مقابل التنازل عن باقي الدين حتى لو كان أقل من ثلث المبلغ. فرصة.. استغلوا استماتة ابن سلمان، وتخلصوا من ديونكم مع البنوك.— مجتهد (@mujtahidd) لتوفير السيولة لاكتتاب أرامكو:

توجيه من ابن سلمان للبنوك بجمع أكبر كمية من السيولة، وذلك بتسوية الديون "شبه الميتة" مع العملاء، والقبول بما يمكن تحصيله نقدا مقابل التنازل عن باقي الدين حتى لو كان أقل من ثلث المبلغ.



فرصة.. استغلوا استماتة ابن سلمان، وتخلصوا من ديونكم مع البنوك. — مجتهد (@mujtahidd) November 11, 2019



وأصدر ابن سلمان توجيها للبنوك بجمع أكبر كمية من السيولة، وذلك بتسوية الديون “شبه الميتة” مع العملاء، والقبول بما يمكن تحصيله نقدا مقابل التنازل عن باقي الدين حتى لو كان أقل من ثلث المبلغ.

وقالت صحيفة “فايننشال تايمز” الاثنين، إن شركة أرامكو تركت المستثمرين من دون أية معلومات عن نسبة الأسهم التي سيتم طرحها في المرحلة الأولى أو سعر السهم أو موعد تقريبي للطرح.

وكانت هيئة سوق المال السعودية قد أعلنت في 3 من نوفمبر الجاري الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وتركت أرامكو المستثمرين وسط التكهنات من دون أية معلومات عن نسبة الأسهم التي سيتم طرحها في المرحلة الأولى أو سعر السهم أو حتى موعد تقريبي للطرح، مع العلم أن إعلان الطرح غير المكتمل سيكون بمثابة اختبار لرغبة المستثمرين في ترك أنفسهم لأهواء أعلى سلطة في المملكة.





نشرة طرح أرامكو قالت إن الشركة المملوكة للدولة ستبيع 0.5% من أسهمها إلى المستثمرين الأفراد، لكنها لم تكشف عن النسبة المراد بيعها للمؤسسات.

مصادر مطلعة قالت إن المملكة تسعى إلى بيع ما بين 1 إلى 3% من إجمالي الشركة، حيث تجمع ما بين 20 إلى 60 مليار دولار.

وعلقت صحيفة وول ستريت جورنال على إعلان شركة أرامكو عن تراجع حاد في الأرباح المسجلة في الربع الماضي، نتيجة الهجمات على منشآتها في سبتمبر/أيلول سبتمبر، وقالت إنه مؤشر للمستثمرين على المخاطر التي تتهدد من يفكر في شراء أسهم الشركة التي ستطرح للاكتتاب.

الكشفُ عن التراجع، جاء في نشرة اكتتاب وزعتها أرامكو واستعرضت فيها بعض تفاصيل الاكتتاب المتوقَّع منتصف الشهر المقبل بالبورصة السعودية، والذي تعثر إطلاقُه منذ أن أَعلن عنه ولي العهد السعودي قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

الصحيفة قالت: إن أرامكو ومستشاريها سينفذون في الأسابيع القليلة المقبلة حملة تسويق لأسهم الشركة ويتم تحديد أفضل سعر لها بناء على حجم الطلب.

لهذا سيلعب إثبات السعودية قدرتها على حماية المنشآت ضد الهجمات مستقبلا، دورا كبيرا في تقييم المستثمرين لقيمة أرامكو السوقية الفعلية وحسابات الربح والخسارة قبل شراء الأسهم.

ويسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لجمع مليارات الدولارات لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على النفط عن طريق الاستثمار في غير قطاع الطاقة.

يشار إلى أن منشآت لأرامكو كانت قد استهدفت في 14 سبتمبر بهجمات غير مسبوقة أوقفت مؤقتا تصدير 5 ملايين و700 ألف برميل يوميا من الإنتاج، بما يتجاوز 5% من المعروض النفطي العالمي.