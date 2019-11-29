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صنعاء - ياسمين الخيامي - لأول مرة في تاريخ المغتربين..مغترب يمني يرفض الخنوع والاستسلام ويقدم على عمل شجاع رفع به رأس كل يمني وكاميرة محترف تلتقط الموقف النادر وتنشره ( فيديو )

2019/11/29 الساعة 10:46 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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