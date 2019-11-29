شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شركة الكهرباء الإسرائيلية توقف برنامج قطع الك?رباء للنصف الاول من الش?ر القادم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت شركة ك?رباء محافظة القدس أن شركة الكهرباء الإسرائيلية أبغلتها بوقف برامج القطع الذي كان مقرراً بدایة الش?ر المقبل، وذلك لاسباب خاصة بالشركة الاسرائيلية حسب تعبيرهم .

وأضحت ك?رباء القدس "بناءاً على ما وردنا من شركة الك?رباء القطریة الاسرائیلیة فانه تم ایقاف برامج القطع المبرمجة من الجانب الاسرائیلي والتي كان من المقرر بدء العمل ب?ا في بدایة ش?ر كانون الاول2019/12/1، وذلك لاسباب خاصة بالشركة الاسرائیلیة".

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واضافت الشركة أن ك?رباء اسرائیل ستعاود العمل بقطع وتقنين التیار الك?ربائي 15/12/2019 بتاريخ بسبب تراكم الدیون على ك?رباء القدس واستمرار السرقات، إضافة إلى تخلف بعض المشتركین بسداد ما علی?م من التزامات مالیة اتجاه الشركة، مؤكدة ان?ا ستقوم بتزوید المواطنین ببنرامج القطع في حينه.

وكانت شركة كهرباء القدس أعلنت أنها ستتوجه اليوم بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد كهرباء إسرائيل لوقف أوامر فصل وتقنين التيار الكهربائي التي تواصل الأخيرة تنفذه بحق المشتركين في كافة مناطق امتياز الشركة.