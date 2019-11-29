شكرا لبحثكم عن خبر دعوة يمنية للخروج السلمي لإسقاط المليشيات التخريبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه قيادي مؤتمري، اليوم الخميس، أول دعوة للخروج السلمي لإسقاط المليشيات التخريبية.

وقال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، عبدالله الحضرمي، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، رصدها "المشهد اليمني"، "أيها المؤتمريون.. توحدوا فإنه زمانكم، اسقطوا زمن المليشيات المخربة وزمن (ما اسماه) التحالف المدمر وزمن الشرعية السامة".

وخاطب الحضرمي المؤتمريون قائلا: "خوضوا مسؤوليتكم وانهضوا بوصية، الذي استشهد وصوته يدوي في الأصقاع: لست عميلاً لدولة ولا نظام لا شقيق ولا صديق، أنا عميل لهذا الشعب وأموت في سبيله".

‏وتابع الحضرمي: "على الشعب أن يخرج ضد الجميع، أن ينتفض لدمه المراق، لأبنائه الذين قضوا تحت الأنقاض وفي جبهات الوهم، للقمة عيشه، لمرتبه، لسكينته وأمنه، لمستقبل ابنائه، لوحدة بلاده، خروجاً غاضباً ضد التحالف وحلفائه وضد الحوثي وحلفائه".

وختم تغريداته: "حثوا على الخروج السلمي".

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وكانت مصادر اعلامية، أكدت استعداد قواعد حزب المؤتمر في المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الى استئناف انتفاضة الرئيس الراحل صالح وأمين عام حزبه عارف الزوكا.

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عبدالله هاشم الحضرمي

@hadrhashem1

أيها المؤتمريون .. توحدوا فإنه زمانكم ، اسقطوا زمن المليشيات المخربة وزمن التحالف المدمر وزمن الشرعية السامة. خوضوا مسؤوليتكم وانهضوا بوصية ، الذي استشهد وصوته يدوي في الأصقاع : لست عميلاً لدولة ولا نظام لاشقيق ولا صديق،أنا عميل لهذا الشعب وأموت في سبيله، حثوا على الخروج السلمي

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8:45 PM - Nov 28, 2019

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