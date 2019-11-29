الوسط الإعلامي اليمني يفجع برحيل اعلاميبن يمنيين في يوم واحد

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يزيد بن سلمان - شبوة - فجع الوسط الإعلامي اليمني اليوم برحيل علمين يمنيين بارزين الأول هو الإعلامي والقيادي السابق لوكالة الأنباء اليمنية سبأ يحيى صالح الشوكاني كما رحل أيضا المخرج التلفزيوني عبد الملك الحمدي . وقالت مصادر إعلامية " للمشهد اليمني " اليوم الخميس أن الإعلامي يحيى صالح الشوكاني والذي بعد من المؤسسين والقياديين السابقين لوكالة الأنباء اليمنية سبأ غادر الحياة اليوم . Advertisements وأضافت المصادر برحيل المخرج التلفزيوني عبد الملك الحمدي اليوم أيضا الذي يعد من أبرز المخربين اليمنيين والذين لعبوا دورا بارزا في إخراج البرامج السياحية والوثائقية والتاريخية للقناة الفضائية اليمنية . ويرفع المشهد اليمني برقيات العزاء والمواساة لاسرتي الفقيدين الإعلاميين انا لله وانا اليه راجعون .

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