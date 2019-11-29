شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول حوثي مهاجماً المؤتمرين: هناك فرق بين المؤتمري الأصلي وبين التقليد ”أبوفتحه”! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شن مسؤول حوثي في ما يسمى حكومة الحوثيين بصنعاء انصار حزب المؤتمر الشعبي العام مشيدا في نفس الوقت المؤتمرين الذين ناصروا الحركة الحوثية .

وقال المعين من قبل الحوثيين بمنصب نائب وزير الخارجية حسين العزي في تغريدة في حسابه في تويتر ,ان "هناك فرق بين المؤتمري الأصلي وبين المزيف أو التقليد أبوفتحه".

وجاء رد العزي ردا على تغريدة لرئيس تحرير صحيفة اليمن اليوم عبدالله هاشم الحضرمي والذي قال فيها :"الحوثيون يعلنون عن عملية استباقية لذكرى جريمتهم بقتل رئيس اليمن السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام والتمثيل بجثته وسيسوقون جرمهم بكونه انتقاماً للرئيس الحمدي".

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وقال الحضرمي في تغريدته ان "الغرض من كل ذلك هو استفزاز المؤتمريين وجرهم إلى جدال فارغ من النفحة الديسمبرية . اصقلوهم ولا تسمحوا لهم بجركم إلى مربعهم".

وتصاعدت الأزمة من جديد بين مؤتمر صنعاء ومليشيا الحوثي، خاصة مع قرب الذكرى الثانية لمقتل زعيم حزب المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح والذي قتل على يد جماعة الحوثي.