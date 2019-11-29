شكرا لبحثكم عن خبر كادت تغرق ...دورية بحرية تنقذ فتاة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انقذت دورية لكتيبة الحماية التابعة لامن ميناء المعلا صباح اليوم الخميس حياة فتاة بالقرب من ساحل خليج الفيل بالتواهي أوشكت على الغرق إثر سقوطها من على دراجة بحرية كانت تقودها وزميلة لها .

وكانت الفتاة قد استشعرت بالدوران الذي أدى إلى سقوطها وحالفها الحظ بمرور دورية تابعة لأمن ميناء المعلا سمع افرادها صراخ زميلتها فما كان من الدورية الا ان هبت لنجدتها وإخراجها.

وأثارت عملية الانقاذ ارتياح شعبي واسع بين الأهالي الذين كانوا في ساحل منتزه خليج الفيل.

ويذكر أن أمن ميناء المعلا يعد النموذج الارقى مستوى من بين حراسة المواني والمنشئات المينائية لما يتميز به من مصداقية و امانة وأخلاق عالية وانضباطية و بداهة وحسن المعاملات، بالإضافة الى كون افراد الكتيبة أخذوا دورأت في المدونة الدولية لحماية الموانئ والمنشئات المينائية (isps code) وهذا ما جعلهم يتميزون عن غيرهم.