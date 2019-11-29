شكرا لبحثكم عن خبر بسبب خوفها من ”نار ”خالتها وجحيم ”والدها”.. اختفاء طفلة ”يتيمة” لا تتجاوز ربيعها العاشر في إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بمحافظة إب، اليوم الخميس، أنه تم العثور على الطفلة التي لا تتجاوز ربيعها العاشر، بعد اختفاؤها لمدة ثلاثة أيام، من ذهابها الى مدرستها في الصباح.

ورجحت المصادر في إفادتها لـ"المشهد اليمني" أن الطفلة عثر عليها في أحد القرى المجاورة وهي بصحة جيدة لدى إحدى الاسر، بعد أن اختفت منذ صباح أمس الاول، بعد ذهابها الى مدرسة قريتها "الصرم"، عزلة الاملوك، مديرية الشعر، بسبب خوفها من ”نار ”خالتها وجحيم ”والدها”.

المصادر اشارت الى أن الطفلة المختفية-حتى لحظة كتابة الخبر- تدعى وهيبة عبدالله، يتيمة الام الى جانب أخيها، ويعيشان في كنف والدهم وخالتهم، التي دائما تتعرض للضرب المبرح من قبلهم.

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المصادر ذاتها أكدت أن خالتها تحرقها بالنار على يديها، ويوم أمس الاول وهي ذاهبة الى مدرستها "الصرم" بدأت تشكي خوفها من والدها وخالتها اللذين توعداها بالضرب، ما دفعها الى الخوف الشديد، وخرجت من مدرستها دون أن تعود.

ونوهت المصادر بأن الأجهزة الأمنية في مديرية الشعر قامت بالذهاب الى المدرسة للتحقيق وأخذ أقوال المعلمين وبعض أبناء القرية.

وتسببت الحرب التي افتعلتها مليشيا الحوثي، في أسوأ أزمة انسانية في اليمن، خلال الخمس السنوات، الامر الذي دفع الى مئات الحوادث والجرائم المرتكبة بدافع نفسي بالدرجة الاولى.