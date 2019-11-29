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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أحياء التحيتا السكنية جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي بالقذائف الجمعة 29 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 تعرضت الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة لقصف مليشيات الحوثي بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة.

Advertisements وأفادت مصادر محلية في التحيتا أن المليشيات قصفت منازل المواطنين شمال المدينة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 بشكل عنيف. وأضافت المصادر ان المليشيات استهدفت أحياء سكنية جنوب المديرية بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 وبالأسلحة المتوسطة عيار 14.5 بشكل همجي. يشار إلى أن عمليات القصف والإستهداف التي تقوم بها مليشيات الحوثي على الأحياء السكنية في المدينة خلفت حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين.

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