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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير مطار الريان: كل ما تم إنجازه تم بتمويل إماراتي 100% والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مدير مطار الريان: كل ما تم إنجازه تم بتمويل إماراتي 100
الجمعة 29 نوفمبر 2019
حضرموت - الخليج 365
قال مدير مطار الريان أنيس باصويطين، إن مطار الريان يتميز بموقع استراتيجي ومهم، وهو مطار محوري وحيوي من حيث الخطوط الملاحة الجوية إذ يقع في تقاطع بين الشرق والغرب.
وأضاف في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الجمعة تابعها "الخليج 365"- "أن كل ذلك تم بتمويل إماراتي 100% وأن المباني القديمة تعرضت للضرر، لكن الأشقاء في الإمارات أصروا على بناء مبان وصالات جديدة وجهزوها بأحدث الأجهزة.
وأضاف: اشتغلنا على مدار الساعة، والخبرات الإماراتية كانت إلى جانبنا، في الميدان ومن ثم مرحلة التقييم بحضور خبراء من دولة الإمارات، وكان حضورهم يهدف إلى الحرص على إنجاح المشروع وفق أحدث المواصفات.
ويعد مطار الريان، الذي يقع في مدينة المكلا، أحد أهم مطارات الجمهورية اليمنية، إذ إنه توقف نتيجة الأحداث التي شهدتها اليمن بسبب انقلاب الحوثي في العام 2015، وهو ما سهل احتلال المدينة من قبل عناصر القاعدة، قبل أن تتحرر في 2016 بدعم من دولة الإمارات.
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