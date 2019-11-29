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عدن - ياسمين التهامي - هروب شخصيات كبيره وصرخات نسائيه ورجاليه تضج بالمكان واستنفار امني...طائرة مسيرة في سماء هذه العاصمة الخليجية تثير الرعب والهلع

شهدت مدينة الكويت اليوم الخميس استنفارًا أمنيًّا بعد رصد طائرة مسيرة في أجواء قصر دسمان للأسرة الحاكمة في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية: إن الأجهزة الأمنية تحركت بالتنسيق مع الحرس الأميري فور تلقيها بلاغًا يفيد بقيام شخص باستخدام طائرة درون بجانب قصر دسمان بالقرب من أبراج الكويت، وفقًا لصحيفة "الراي".

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وأضافت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الداخلية أن الحرس الأميري تمكن من ضبط المواطن الكويتي بجانب قصر دسمان وتبين أنه يستخدمها من غير ترخيص من وزارة الداخلية، وقد تمت إحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".



يعتبر القصر دسمان المقر الرسمي لتجمعات أبناء وأحفاد الشيخ أحمد الجابر الصباح على الرغم من أنهم تركوا الإقامة فيه، عدا الشيخ جابر الأحمد الصباح حيث إنه كان يسكن بالقصر حتى وفاته، وما زال بعض من أبنائه يسكنون فيه، ويعتبر حاليًّا أحد القصور التاريخية بالكويت

وأصدرت السلطات الكويتية الشهر الماضي قرارًا بحظر استيراد طائرات الدرون واستخدامها إلا بموجب إذن وتصريح من قبل وزارة الداخلية.

وكانت الحكومة الكويتية أعلنت عن إجراءات أمنية مشددة بعد اختراق طائرة مسيّرة بدون طيار من النوع الكبير الأجواء الكويتية في سبتمبر الماضي وحلقت فوق قصر الشيخ صباح الجابر الصباح.