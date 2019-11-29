شكرا لقرائتكم خبر عن "صور"إطلالة جريئة تثير جدلا واسعا لـ الفنانه هيفاء وهبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "صور"إطلالة جريئة تثير جدلا واسعا لـ الفنانه هيفاء وهبي

جديد اب برس : مجتهد يفجر مفاجأه ويكشف عن امر خطير سيحدث في السعوديه نهاية الشهر الجاري...تفاصيل خطيرة Advertisements ار ألبوم الصور الجديد التي نشرته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر صفحتها الشخصية على موقع "انستغرام" من إحدى حفلاتها الغنائية من العاصمة بيروت جدلًا واسعاً بين المتابعين. وظهرت الفنانة هيفاء وهبي مع فرقتها وهي شبهة عارية بارتدائها قميص فقط دون بنطلون واعتمدت على إثارة جمهورها بحركتها من الحفل أثناء غنائها. يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي شاركت قبل أيام ضمن لجنة التحكيم في برنامج ملك جمال لبنان 2019 حيث لاقت اطلالتها اعجاب عدد كبير من معجبيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "صور"إطلالة جريئة تثير جدلا واسعا لـ الفنانه هيفاء وهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.