شكرا لبحثكم عن خبر تصريح جديد من مصلحة الجوازات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية اللواء ركن محمد عبدالقادر الرملي، إن هناك كميات كافية من جوازات السفر تفي بمتطلبات المواطنين.



وذكر الرملي في تصحريات صحفية اليوم أن المصلحة طبعت منذ منتصف إبريل 2016م وحتى نوفمبر الجاري، أكثر من مليونين وخمسمائة ألف جواز سفر.

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وأوضح أنه سيتم رفد فرع عدن بكميات من الدفاتر لتغطية الطلب المتزايد نتيجة توقف العمل في الفرع منذ أربعة أشهر .

وأشار إلى أن هناك توجيهات لجميع فروع المصلحة بالعمل وفق طريقة الحجز الآلي للجوازات ، بهدف تنظيم المواعيد والتخفيف من الزحام وتسهيل معاملات المواطنين وإعطاء الأولوية والاهتمام للمرضى والجرحى.



وأكد "أن هناك 14 مركزًا لإصدار الجوازات خارج اليمن لدى السفارات والقنصليات المعتمدة ، وسبعة مراكز في الداخل والمحافظات اليمنية ، وانه سيتم افتتاح فروع جديدة بمحافظتي سقطرى والجوف" .

ودعا الرملي المواطنين إلى عدم التعامل مع أي وسطاء لضمان عدم تعرضهم للابتزاز من قبل ضعاف النفوس الذين يستغلون ظروف الحرب ، وتقديم بلاغات إلى إدارة الرقابة والتفتيش .. مشددًا على مدارء الفروع بتفعيل الرقابة المستمرة من خلال كاميرات مراقبة للحد من هذه الظواهر.