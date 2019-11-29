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شكرا لبحثكم عن خبر في ذكرى الجلاء.. صور توثق انسحاب سفن حربية بريطانية من خليج عدن قبل 52 عام والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نشر باحث ومدون يمني مهتم بالتوثيق صور توثق انسحاب سفن حربية بريطانية من عدن قبل 52عام ، وتحديدا قبل يوم من استقلال الجنوب الذي تحقق العام 1967.
وقال الباحث والناشط حسين العمري في تعليقه على الصور التي نشرها عبر حسابه على فيسبوك : "عدن وخليج عدن وزحمة السفن الحربية المغادرة والمنسحبه من عدن ، في 28-29 نوفمبر 1967م بعد احتلال استمر 129 عاما".
ويعد العمري أحد أبرز المدونين اليمنيين ، المهمتمين بتوثيق الصور والفيديوهات القديمة الخاصة بالعاصمة عدن ، ومحافظات يمنية أخرى ، وبدأ منذ فترة بنشر العديد من الصور والفيديوهات عبر حسابه على فيسبوك.
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