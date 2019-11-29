شكرا لبحثكم عن خبر ”المنقبون عن الكنوز والاهالي” بصنعاء يحققون اكتشاف أثري مذهل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية وأثرية بالعاصمة صنعاء، اليوم الخميس، عن تحقيق اكتشاف أثري مذهل من قبل المنقبين عن الكنوز والاهالي.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن " المنقبون عن الكنوز اكتشفوا أربعة انفاق في حزام صنعاء، بينما اكتشف الأهالي نفقين أثريين آخرين".

وأرجعت المصادر الى أن "شبكة الأنفاق الأثرية يتجاوز عمرها 2800 عام".

ودعت المصادر الى سرعة الإعلان عنها تمهيداً لإجراء مسوح ودراسات علمية حقيقية حولها.

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وكان صندوق الحماية الثقافية التابع للحكومة البريطانية، أطلق مبادرة لحماية التراث والارث الثقافي في ثلاثة دول عربية: (اليمن- ليبيا- سوريا) في إطار تعزيز التعاون بين وزارة الثقافة اليمنية.

وتهدف هذه المبادرة (جولة تبصر – صندوق الحماية الثقافية) الى "تشجيع الحلول المبتكرة لحماية الارث الثقافي و دعم المشاريع الفعالة للحفظ والتوثيق للتراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي ودعم الابحاث ودراسات الجدوى والتبادل المعرفي والتنمية المستدامة في مجال التراث الثقافي".

وأضاف بيان صادر عن الصندوق أن هذه الجولة "تهتم بالمشاريع في تنمية المهارات للمجتمعات والجماعات الواقعة في نطاق الارث الثقافي الواقع تحت مناطق الصراعات المسلحة، وتشجع مشاريع التنمية المستدامة التي توفر نتائج اقتصادية ذات نفع للمجتمع".

وأشار إلى أن هذه الجولة "خصصت مبلغ يتراوح بين 5000-100000 جنية استرليني لكل مشروع على ان يتم تقديم المشاريع قبل نهاية العام 2019م".