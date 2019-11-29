شكرا لبحثكم عن خبر بينما يخرج المواطنين جثث من سجون صنعاء.. شاهد كيف عاد أسرى الحوثي إلى مطار صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تناقل وسائل اعلام مليشيا الحوثي صور لأسراهم الذين وصلوا اليوم الى مطار صنعاء الدولي بعد أن افرج عنهم التحالف في اطار التفاهمات الجارية بين الحوثي والمملكة.



وتظهر صور الاسرى وهم في صحتهم الكاملة ولا يبدو عليهم أثار التعذيب بعكس الأسر المواطنين والجيش الذين يقبعون في سجون مليشيا الحوثي ويخرجون جثث هامدة أو معوقين.



وقد أثارت الصور العديد من الناشطين رصد ردودها المشهد اليمني، حيث علق الاعلامي محمد الضبياني بقوله:" هكذا يخرج المختطفون المدنيون من سجون مليشيا الحوثي على أسرة الموت، إن لم يكونوا جثثا هامدة، وفي المقابل يخرج الأسرى الحوثيون المقاتلون من سجون الجيش والتحالف في أتم الصحة والعافية! وما زال الآلاف من المختطفين يواجهون الموت تعذيبا في السجون الحوثي ولا منقذ لهم".

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كما علق الناشط علي العقبي بقوله:" هكذا سلم التحالف أسرى الحوثيين..نظافه واناقة وهم أسرى حرب بينما المختطفين الأبرياء يخرجون من سجون الحوثيين وحالتهم الصحية في الحضيض مريض او معاق مشلول أو جثث هامدة.

بدورها قالت الناشطة فاطمة الاغبري:" امانة شكلهم مرتاحين وبكامل قوتهم كانهم جو من رحلة مش من سجون. غبني على المعتقلين بسجون الحوثيين يخرج الواحد من عندهم اما مشلول او اعمى او اصنج او مريض او بين الحياة والموت او ميت.